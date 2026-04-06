Clubes de Rondônia, masculino e feminino começam bem nas competições nacionais

Por FFER

Publicada em 06/04/2026 às 08h29

Após bom desempenho na Copa do Brasil do Ji-Paraná, Guaporé e Gazin Porto Velho, o clubes de Rondônia continuam fazendo bonito nas competições nacionais. Os bons resultados das Copas, do Brasil e Norte continuam acontecendo no Brasileiro, o Guaporé e Gazin Porto Velho estrearam bem no Brasileiro Série D, o Guaporé estreou vencendo em casa o Independência do Acre por 1 a 0 no Cassolão, enquanto o Gazin Porto Velho aplicou até agora a maior goleada da competição, vencendo o Humaitá fora de casa por 5 a 1.

Os clubes que representam o futebol feminino também vão muito bem na competição, O Rolim de Moura somou 5 pontos na vice liderança do Grupo 1 com uma vitória e dois empates, na próxima rodada encara o time do Galvez fora de casa. O time feminino do Itapuense empatou na estreia e apesar de sofrer duas derrotas segue vivo com chances de classificação para próxima fase. Na próxima rodada o time de Itapuã do Oeste recebe o Penarol-AM em casa e joga em busca da primeira vitória no campeonato. É a primeira vez que o Itapuense participa de competições nacionais representando o futebol feminino rondoniense.