Chaiany admite erros no BBB 26, se exalta ao vivo e arranca risadas de Ana Maria Braga

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/04/2026 às 16h42

A primeira entrevista de Chaiany após deixar o BBB 26 virou assunto nas redes sociais. A ex-participante esteve no Mais Você, nesta segunda-feira (6), e protagonizou momentos descontraídos ao comentar sua passagem pelo reality, incluindo falas espontâneas com uso de palavrões durante o programa ao vivo.

Logo ao analisar sua relação com Gabriela dentro da casa, Chaiany reconheceu que falhou ao não compartilhar uma informação importante. Para ela, a colega já tinha conhecimento do assunto, o que acabou gerando um mal-entendido. "Na minha cabeça a Gabi sabia. Aí fiquei mal pela Gabi não ter vindo me contar. E aí, no final quem não sabia era ela", afirmou.

Em tom de autocrítica, a ex-BBB não poupou palavras ao avaliar sua própria postura no jogo. "Porque ela estava muito [próxima] da Samira. Aí não tinha como. Me lasquei. [...] Quem não contou o crlh* fui eu. É para tomar mesmo, tinha que sair mesmo. Achei foi pouco", disse, provocando reação imediata de Ana Maria Braga, que caiu na risada.

Durante a conversa, Chaiany também mencionou a confusão envolvendo uma informação falsa disseminada na casa e admitiu que se perdeu em momentos decisivos, como na dinâmica do “Sincerão”. "Eu não entendi o 'trem direito'. Na hora que eu vi, [...] falei: 'Pt que pariu'. Fiz mrd*. Sabe o que é pior? Se eu tivesse feito de propósito, tinha assumido e tinha saído muito antes", declarou.

A entrevista teve ampla repercussão online. Parte do público destacou a espontaneidade da ex-participante como fator de entretenimento, enquanto outros criticaram a linguagem utilizada e questionaram sua postura fora do programa.