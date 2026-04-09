Brazuca é o campeão da 1ª Copa FFER Social Sub-17 de Categoria de Base

Por FFER

Publicada em 09/04/2026 às 14h22

Após três dias de jogos, o Brazuca foi o grande campeão da 1ª Copa FFER Social Sub-17, competição voltada para integração social foi realizada com a parceria da FFER, MV10 e Sejucel e contou com a participação de atletas federados e não federados vestindo as camisas dos clubes Gazin Porto Velho, Rondoniense, Sport Genus e Brazuca, para o vice presidente da FFER Jeanderson Maranhão a ação foi muito bem sucedida, "a ação foi um sucesso, aproximadamente 100 atletas participando a parceria com os clubes, além da gente aproximar nossos atletas do selecionado brasileiro então a federação tem cumprido seu papel, parabéns ao Brazuca e a todos que estiveram nesse desafio com a gente" agradeceu Maranhão.

O evento também serviu também como um seletiva para atletas da categoria, que devem integrar o grupo do time da FFER Social para um amistoso com a Seleção Brasileira Sub-15, que fará a preparação para o Torneio Vlatko Markovic, que é uma prestigiada competição de futebol sub-15 organizada pela Federação Croata de Futebol. O período de preparação da Seleção Brasileira Sub-15 em Rondônia será entre os dias 13 e 22 de abril.