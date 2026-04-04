Brasileirão tem clássico carioca; Palmeiras líder; sucesso rondoniense na Copa Verde e no Jiu-jitsu

Por João Rafael Costa

Publicada em 04/04/2026 às 09h30

Brasileirão 2026: clássico carioca abre a décima rodada, Neymar é desfalque e Palmeiras líder depois da nona rodada. No Tabelinha: sucesso rondoniense na Copa Verde e no Mundial de Jiu-jitsu.

Enquanto o Palmeiras lidera e o Cruzeiro reage, Vasco e Botafogo fazem clássico decisivo. Nona rodada marcada por tropeços de Corinthians e São Paulo no Brasileirão, e terceiro amarelo de Neymar.

Brasileirão – O bicho vai pegar no Brasileirão. Três jogos abrem a décima rodada neste sábado (4). O grande destaque é o clássico carioca entre Vasco e Botafogo, às 20h, em um São Januário que promete ferver.

Mais cedo, às 17h30, o São Paulo recebe o Cruzeiro no Morumbis buscando o G-6, enquanto o Fluminense visita o Coritiba às 19h30. É o momento de definição para quem quer brigar no topo ou fugir da degola. Prepare o coração, porque a rodada vai movimentar o Brasileirão.

Nona rodada

O Palmeiras não larga o osso. Com brilho de Marlon Freitas, o Alviverde venceu o Grêmio por 2 a 1 e chegou aos 22 pontos, mantendo a ponta do Brasileirão. Na Vila Belmiro, o Santos fez 2 a 0 no Remo com maestria de Neymar, que deu assistência, mas virou desfalque para o próximo clássico, após levar o terceiro amarelo.

A rodada ainda teve o Red Bull Bragantino atropelando o Flamengo por 3 a 0 e o Galo goleando a Chape por 4 a 0. A briga pelo título está pegando fogo.

A "zica" acabou em BH. O Cruzeiro atropelou o Vitória por 3 a 0 e conquistou seu primeiro triunfo no campeonato. Já os times paulistas não tiveram a mesma sorte: o São Paulo empatou com o Inter, o Corinthians foi batido pelo Fluminense por 3 a 1 e o Mirassol caiu para a vice-lanterna, após perder para o Botafogo.

Destaque também para o Bahia, que amassou o Athletico-PR por 3 a 0 e colou no G4.

Tabelinha Rondoniense

Com títulos mundiais em Malta e nos EUA, o esporte de Rondônia brilha no Pró-Atleta enquanto Porto Velho e Guaporé lideram na Copa Verde e Jaru abre inscrições para festival de pesca.

Jiu-jitsu - De Malta à Flórida, talentos do Estado conquistaram ouros históricos no Jiu-Jitsu, Judô, Karatê e Triatlo. O esporte rondoniense viveu uma semana de gala. Com suporte do programa Pró-Atleta, nossos competidores dominaram pódios internacionais entre 22 e 29 de março. No Pan de Jiu-Jitsu (EUA), Chairo Olímpio e Kleber Luiz sagraram-se campeões. Em Malta, o Karatê brilhou com o bicampeonato mundial de Moisés Otávio.

A delegação ainda trouxe 22 medalhas do Brasileiro de Judô e o título de Maicon Romano no Triatlo em Salvador. O governador Marcos Rocha reafirmou o compromisso em investir no alto rendimento para levar o nome de Rondônia cada vez mais longe.

Copa Verde - O futebol rondoniense vive um começo de temporada espetacular na Copa Verde. Após a segunda rodada, nossos representantes são protagonistas: o Gazin Porto Velho voa baixo no Grupo B, com duas vitórias e liderança isolada. No Grupo A, o Guaporé FC segue invicto com quatro pontos, ocupando a segunda posição e colado no líder Nacional.

A consistência em campo coloca Rondônia como forte candidato às vagas da próxima fase. Agora, o desafio é manter o ritmo para transformar o ótimo início em classificação histórica.

Pesca – Atenção, pescadores; A Prefeitura de Jaru confirmou a 2ª edição do Festival de Pesca Esportiva para o dia 25 deste mês de abril. Com inscrições gratuitas até o dia 22, o evento aceita equipes de até três pessoas (homens, mulheres ou mistas) a partir dos 15 anos.

A disputa vale muito: o time campeão leva R$ 5 mil e o troféu. Ao todo, serão premiados os quatro primeiros colocados. Além do esporte, o festival foca no lazer e na economia da região. Prepare o barco e garanta sua vaga.