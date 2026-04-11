Atletas rondonienses disputam Campeonato Brasileiro de Ciclismo com apoio do governo

Por Lilian Quele

Publicada em 11/04/2026 às 09h17

Atletas rondonienses participam, entre os dias 9 e 12 de abril, do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e Contrarrelógio Juniores 2026, realizado em Londrina. Representando o estado, cinco jovens competidores disputam provas nacionais organizadas pela Confederação Brasileira de Ciclismo, buscando destaque nas categorias de base e projeção no cenário esportivo.

A participação tem como objetivo fortalecer o esporte de base e revelar novos talentos, com apoio do programa Pró-Atleta, desenvolvido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) que garante suporte para que atletas representem o estado em competições nacionais.

A delegação rondoniense é formada pelos atletas Alícia Martins, Jonathan Trindade e Amanda Souza, de Guajará-Mirim; Murilo Espada, de Vilhena; e Felipe Souza, de Porto Velho. O grupo integra a equipe CTPM-X, que vem ganhando destaque em competições estaduais e nacionais.

Com uma base promissora e resultados consistentes, os atletas entram na disputa com expectativa de alcançar posições de destaque e representar Rondônia com excelência no cenário nacional.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos do governo de incentivo ao esporte fortalecem o esporte de base e apoia jovens talentos para que possam representar o estado em competições importantes no Brasil e no exterior.

REPRESENTAÇÃO NACIONAL

Entre os nomes, a atleta Amanda Souza se destacou por ter sido convocada para representar o Brasil nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, que acontecem entre os dias 12 e 25 de abril, no Panamá. A convocação reforça o potencial esportivo da atleta e evidencia a força do ciclismo rondoniense. A competição reúne jovens talentos de todo o país nas modalidades de resistência e contrarrelógio individual, sendo considerada uma das principais vitrines para atletas em formação no ciclismo brasileiro.

A participação de atletas rondonienses nos campeonatos demonstra compromisso do governo do estado com políticas públicas voltadas ao esporte, promovendo oportunidades, incentivando novos atletas e ampliando a presença de Rondônia em competições nacionais e internacionais.