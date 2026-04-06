Ary Fontoura aciona Justiça por dívida de aluguel e pede despejo de inquilina

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/04/2026 às 16h35

O ator Ary Fontoura, de 93 anos, recorreu ao Judiciário do Rio de Janeiro para tentar reaver valores atrasados de um imóvel de sua propriedade. A ação, protocolada em fevereiro, envolve um apartamento situado na Zona Oeste da capital e inclui pedido de despejo por inadimplência.

Segundo os autos, a locatária acumula uma dívida que ultrapassa R$ 131 mil, referente a cerca de três anos de aluguéis e encargos não pagos. Embora resida no imóvel desde 2016, a inquilina teria interrompido os pagamentos a partir de março de 2024, incluindo despesas previstas em contrato.

O processo também aponta que havia uma garantia contratual no valor de R$ 18 mil, considerada insuficiente para cobrir o débito atual. Antes de ingressar com a ação, o ator afirma ter buscado resolver a situação de forma amigável, com tentativas de negociação direta.

De acordo com a defesa, uma notificação extrajudicial foi enviada solicitando a desocupação do imóvel. Em resposta, a inquilina alegou dificuldades financeiras e informou que tentava vender um bem próprio para quitar os valores em aberto.

Diante do impasse, os advogados de Ary Fontoura pedem à Justiça a concessão de liminar para que o imóvel seja desocupado em até 15 dias. O mesmo prazo foi indicado para eventual pagamento integral da dívida, o que poderia suspender a rescisão contratual.

Além da retomada do imóvel e da cobrança dos valores, o ator solicita que a ré arque com custas judiciais, honorários advocatícios e demais encargos relacionados ao processo.