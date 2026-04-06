Anitta reage a críticas após apresentação na TV: “discurso cheio de intolerância religiosa”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/04/2026 às 11h28

A presença de Anitta no "Domingão com Huck" acabou repercutindo além da música. No último domingo (5), a cantora apresentou canções conhecidas e também antecipou faixas do novo álbum “Equilibrium”, previsto para chegar às plataformas no dia 16 de abril.

Uma das performances trouxe elementos ligados ao candomblé, o que gerou reações negativas nas redes sociais, especialmente por coincidir com o domingo de Páscoa. Parte do público criticou o conteúdo, enquanto fãs saíram em defesa da artista, apontando que a proposta era artística e cultural.

Sem responder diretamente aos comentários, Anitta publicou uma mensagem em suas redes sociais. "Jesus ressuscitou. Ele está presente em todos os lugares, menos no seu discurso violento, criminoso e cheio de intolerância religiosa."

Durante a participação no programa, a cantora explicou que o novo projeto musical aborda diferentes dimensões da espiritualidade. "Não é só mistura de ritmos, de músicas que falam de amor, amor próprio, autoconhecimento, mas também fala de religiosidade, espiritualidade em todas as suas vertentes. Não só da que eu sigo, mas todo tipo de crença, de fé, em Deus, em nós mesmos", afirmou.

O caso gerou discussões entre internautas sobre liberdade artística e respeito à diversidade religiosa.