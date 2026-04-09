Adriana Esteves surpreende mulher em aeroporto com gesto chama a atenção

Por R7

Publicada em 09/04/2026 às 11h10

Uma atitude da atriz Adriana Esteves acabou chamando atenção nas redes sociais... e o motivo foi bem diferente das polêmicas que costumam circular por aí!

Conhecida por ser extremamente discreta e até por não ter redes sociais, a artista foi elogiada após ajudar a psicopedagoga Gizele Abrantes em um aeroporto.

Quem contou a história foi a própria Gizele, que compartilhou o relato em seu Instagram. Segundo ela, tudo aconteceu enquanto retirava as malas da esteira durante uma viagem com a filha pequena.

“Hoje, viajando sozinha com a Isabela, na correria da esteira, com mala, mochila e bebê no colo, uma mulher se aproximou e disse: ‘Posso te ajudar? Eu sei que nem todo mundo gosta, mas estou vendo você sozinha’”, escreveu.

Foi só depois que a psicopedagoga percebeu quem era a pessoa que estava oferecendo ajuda.

“Era a Adriana Esteves. Com toda delicadeza, me ajudou com o carrinho, com um cuidado tão genuíno. Ao lado, o Vladimir Brichta, paciente, esperando com um sorriso”, relatou.

Apesar da surpresa, Gizele contou que preferiu não pedir foto naquele momento.

“Não tirei foto, mas ficou algo muito maior que isso. Num mundo em que as pessoas têm tanto receio de serem abordadas, ela escolheu parar, olhar e ajudar”, explicou.

No final do relato, a psicopedagoga ainda refletiu sobre a atitude da atriz. “Às vezes, é de onde a gente menos espera que vem o acolhimento”, finalizou.