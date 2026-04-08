Acusado de golpe contra Marcos Oliveira é preso, diz advogada

Por R7

Publicada em 08/04/2026 às 16h06

O homem investigado por aplicar golpes financeiros no ator Marcos Oliveira, conhecido por seu papel como Beiçola em A Grande Família, foi preso. A informação foi revelada nesta quarta-feira, 8 de abril de 2026, por Rose, advogada e amiga pessoal do artista, durante uma entrevista ao podcast Papagaio Falante. A prisão, contudo, não ocorreu devido ao caso envolvendo o ator, mas sim por outro delito de estelionato.

O contexto do golpe sofrido por Marcos Oliveira remonta a 2022, quando o ator, após uma cirurgia e em situação de vulnerabilidade, aceitou a ajuda de um rapaz para gerenciar suas redes sociais. Segundo Rose, Marcos era “carente, vulnerável e analfabeto digital”, o que facilitou a ação do golpista. Após um período inicial de confiança, o indivíduo se apoderou das senhas e do controle financeiro do ator, causando-lhe prejuízos significativos. Rose, que é amiga de Marcos desde 2019 e sua responsável legal no Retiro dos Artistas, tem acompanhado de perto o caso.

A prisão do suspeito, cuja identidade é mantida em sigilo devido à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), ocorreu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele foi detido por crimes de estelionato contra idosos e por empréstimos irregulares junto ao INSS, estando atualmente em prisão preventiva. Para a advogada Rose, a condenação recente do suspeito em outro processo “traz robustez ao inquérito” que apura o golpe sofrido por Marcos Oliveira, fortalecendo as investigações.

Além dos problemas financeiros, Marcos Oliveira tem enfrentado desafios relacionados à sua saúde e a polêmicas recentes. No mês passado, o ator se envolveu em uma controvérsia após uma entrevista à Veja, na qual fez comentários sobre sua vivência no Retiro dos Artistas. Rose esclareceu que Marcos não teve a intenção de ser ingrato ou ofender, mas que suas falas foram retiradas de contexto. Ela ressaltou a vulnerabilidade do ator, que tem 69 anos, usa bolsa de colostomia devido a uma hérnia gigante que necessita de cirurgia, e sofre de diversas comorbidades sérias, como psoríase agravada pelo estresse.

Apesar de todas as dificuldades e da saúde fragilizada, Marcos Oliveira demonstra resiliência e continua ativo em sua carreira artística. A advogada Rose destacou que o ator esteve em cartaz até o final de março com a peça “As Loucas de Copacabana” e já tem apresentações previstas para os meses de abril e maio com o mesmo espetáculo. A continuidade de seu trabalho é um testemunho de sua paixão pela arte, mesmo diante dos desafios pessoais e jurídicos que enfrenta.