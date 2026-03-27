Vem aí! Prefeitura de Jaru se prepara para realizar a 1ª Corrida do Trabalhador; inscrições abertas

A Prefeitura de Jaru ampliou as atividades em celebração ao Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio. Neste ano, além do tradicional torneio, a programação contará também com a 1ª edição da Corrida do Trabalhador.
As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 27 de março e 02 de abril.
Os 230 primeiros inscritos concorrerão a premiação em dinheiro, troféus e medalhas, além de receberem kit atleta com número de peito, chip de cronometragem e camiseta personalizada do evento.
Os demais interessados também poderão participar na modalidade pipoca, nesta categoria os participantes não concorrem ao prêmio e não recebem o kit personalizado.
O percurso terá aproximadamente 4,9 quilômetros, com saída e chegada na Praça Sebastião Dias de Almeida, na Avenida Dom Pedro I.
A corrida será realizada no dia 1º de maio, com concentração a partir das 5h e largada às 6h.
Poderão participar pessoas com mais de 16 anos, que estejam em boas condições de saúde.
A competição será dividida nas categorias Elite masculino e feminino e Faixa Etária masculino e feminino.
A categoria Elite reunirá os atletas com os melhores tempos gerais da prova.
Já as categorias por faixa etária serão divididas em: 16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 anos ou mais
PREMIAÇÃO – CATEGORIA ELITE
1º lugar: R$ 1.000,00
2º lugar: R$ 700,00
3º lugar: R$ 400,00
PREMIAÇÃO – FAIXA ETÁRIA
1º lugar: R$ 300,00
2º lugar: R$ 200,00
3º lugar: R$ 100,00
FAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO E PARTICIPE: https://corrida.
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