Vem aí! Prefeitura de Jaru se prepara para realizar a 1ª Corrida do Trabalhador; inscrições abertas

Por ascom

Publicada em 27/03/2026 às 14h22

A Prefeitura de Jaru ampliou as atividades em celebração ao Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio. Neste ano, além do tradicional torneio, a programação contará também com a 1ª edição da Corrida do Trabalhador.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 27 de março e 02 de abril.

Os 230 primeiros inscritos concorrerão a premiação em dinheiro, troféus e medalhas, além de receberem kit atleta com número de peito, chip de cronometragem e camiseta personalizada do evento.

Os demais interessados também poderão participar na modalidade pipoca, nesta categoria os participantes não concorrem ao prêmio e não recebem o kit personalizado.

O percurso terá aproximadamente 4,9 quilômetros, com saída e chegada na Praça Sebastião Dias de Almeida, na Avenida Dom Pedro I.

A corrida será realizada no dia 1º de maio, com concentração a partir das 5h e largada às 6h.

Poderão participar pessoas com mais de 16 anos, que estejam em boas condições de saúde.

A competição será dividida nas categorias Elite masculino e feminino e Faixa Etária masculino e feminino.

A categoria Elite reunirá os atletas com os melhores tempos gerais da prova.

Já as categorias por faixa etária serão divididas em: 16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 anos ou mais

PREMIAÇÃO – CATEGORIA ELITE

1º lugar: R$ 1.000,00

2º lugar: R$ 700,00

3º lugar: R$ 400,00

PREMIAÇÃO – FAIXA ETÁRIA

1º lugar: R$ 300,00

2º lugar: R$ 200,00

3º lugar: R$ 100,00

FAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO E PARTICIPE: https://corrida. jaru.ro.gov.br/