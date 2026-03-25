Vacinação contra a gripe começa no DF

Por Agência Brasil

Publicada em 25/03/2026 às 11h45

A campanha de vacinação contra a gripe começa nesta quarta-feira (25) no Distrito Federal.

A Secretaria de Saúde do DF informa que as 80 mil primeiras doses já foram recebidas e estão em fase de distribuição.

A lista dos locais onde haverá aplicação está disponível no site da SES-DF.

Serão vacinadas pessoas de grupos prioritários: gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir dos 60 anos e pacientes com deficiências ou doenças crônicas, além de profissionais de áreas específicas (veja lista completa abaixo).

A estimativa é que esse público reúna quase 1,2 milhão de pessoas. A meta é vacinar 90% dessa população.

A vacina da gripe deve ser atualizada anualmente para proteger das principais formas do vírus influenza em circulação.

Este ano, a vacina é trivalente e protege contra as variantes Influenza A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09, Influenza A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e Influenza B/Austria/1359417/2021 (B/linhagem Victoria).

Outras localidades

Na cidade do Rio de Janeiro, a vacinação começou nessa terça-feira (24).

São Paulo e Paraíba organizam Dia D para o próximo sábado (28).