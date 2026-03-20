“Tudo que você precisa é amor”: Demi Moore homenageia Bruce Willis em aniversário

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/03/2026 às 17h01

Demi Moore utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para celebrar o aniversário de 71 anos de Bruce Willis, seu ex-marido. A atriz compartilhou uma imagem inédita do ator ao lado da neta Louetta Willis, filha de Rumer Willis.

Na foto, Bruce aparece em um momento de afeto com a criança, que o abraça e beija o rosto. Ao publicar o registro, Demi escreveu: “Tudo que você precisa é amor. Feliz aniversário, BW!”, em homenagem ao ator.

Os dois foram casados entre 1987 e 2000 e tiveram três filhas juntos: Rumer, Scout e Tallulah. Atualmente, também dividem o papel de avós de Louetta, a primeira neta do casal.

Além das filhas com Demi Moore, Bruce Willis é pai de Mabel Ray e Evelyn Penn, do casamento com Emma Heming Willis.