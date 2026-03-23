“Tinha medo da minha própria mente”: Tiazinha relembra crises de pânico após deixar personagem

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/03/2026 às 11h46

Suzana Alves, conhecida nacionalmente como Tiazinha, usou as redes sociais para compartilhar um relato pessoal sobre um período delicado vivido após se afastar do personagem que a projetou na televisão. A atriz e empresária, hoje com 47 anos, detalhou os efeitos da exposição intensa durante o auge da carreira.

Segundo ela, os primeiros sinais surgiram após a saída do papel, quando passou a enfrentar episódios frequentes de ansiedade e pânico. “Tinha medo da minha própria mente”, afirmou ao relembrar o momento.

A artista explicou que as crises afetavam o cotidiano e eram acompanhadas por sensação de perda de controle. “Depois que deixei a personagem, minha mente começou a me sabotar”, disse. Em outro trecho, acrescentou: “Sentia muito medo, tinha crises de pânico, às vezes olhava para as pessoas e minha mente criava histórias que não existiam. Parecia que eu estava perdendo o controle da minha própria mente”.

Com o passar do tempo, Suzana buscou compreensão sobre o que estava acontecendo e mudou sua trajetória profissional. Atualmente estudante de psicologia, ela destacou a importância do acompanhamento emocional e refletiu sobre o cenário da época, quando o tema ainda era pouco discutido.

“Naquela época, ninguém falava de terapia. Se alguém fazia tratamento psicológico naquela época, diziam que era 'louco'. Mas eu comecei uma guerra silenciosa dentro da minha própria mente”, completou.