Tigresas recebem Escolinha Catalão em jogo-treino e intensificam preparação para estreia em Porto Velho

Por ROLNEWS

Publicada em 20/03/2026 às 08h57

As Tigresas do Rolim de Moura seguem firmes na preparação para o importante confronto deste domingo contra o Itapuense, em Porto Velho no estádio Aluizão. Como parte da programação de treinos, a equipe feminina realizou um jogo-treino especial ao receber a Escolinha Catalão, em um momento de integração, avaliação e fortalecimento do elenco.

A atividade foi marcada por muita intensidade, troca de experiências e, principalmente, pelo espírito esportivo. Além de servir como ajuste tático para a equipe principal, o jogo também reforçou o compromisso do clube com o desenvolvimento do futebol de base e a valorização de novos talentos.

Dentro de campo, as atletas demonstraram evolução, entrosamento e foco total no desafio que se aproxima. A comissão técnica aproveitou a oportunidade para testar formações, corrigir detalhes e dar ritmo de jogo ao grupo, visando chegar ainda mais preparado para o duelo decisivo fora de casa.

Mais do que um simples treino, o encontro simboliza o fortalecimento do futebol feminino na região, mostrando que o Rolim de Moura Esporte Clube segue investindo, acreditando e abrindo portas para o crescimento do esporte.

Agora, o foco é total em Porto Velho. As Tigresas entram em campo no domingo determinadas a representar com garra e orgulho as cores do Rolim de Moura, em busca de mais um grande resultado.