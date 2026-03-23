The Rock retorna como Maui em trailer inédito do live-action de “Moana”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/03/2026 às 15h55

A Disney ampliou a divulgação do live-action de “Moana” ao lançar, nesta segunda-feira (23), um novo trailer acompanhado do cartaz oficial do filme. O material apresenta de forma mais aprofundada os personagens e o visual da produção, que revisita a história lançada originalmente em 2016.

Entre os destaques está o retorno de Dwayne Johnson, o The Rock, que volta a interpretar Maui após ter dado voz ao personagem na animação. Já a protagonista ganha nova versão com Catherine Laga’aia, responsável por dar vida à jovem navegadora nesta adaptação.

A narrativa mantém o foco na missão da heroína, que se lança ao oceano em uma jornada para proteger sua ilha. Durante o percurso, ela cruza caminhos com Maui e enfrenta perigos ligados ao mar, além de desafios que envolvem a herança cultural de seu povo.

O elenco também reúne John Tui, no papel do líder Tui, pai da protagonista; Frankie Adams como Sina; e Rena Owen interpretando a avó Tala, figura importante na trajetória da personagem.

A estreia do longa está prevista para 10 de julho de 2026 nos cinemas.