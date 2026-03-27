“Sou especialista nisso”, diz Simone Mendes ao lançar músicas sobre fim de relacionamento

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/03/2026 às 11h18

A cantora Simone Mendes disponibilizou, nesta quinta-feira (26), a primeira parte de seu novo trabalho audiovisual nas plataformas digitais. O projeto marca mais um passo em sua trajetória solo e reúne músicas inéditas que passam a integrar o DVD “O Melhor de Mim”.

Gravado em Brasília, o material completo contará com 12 faixas, que serão lançadas gradualmente ao longo do ano. Nesta etapa inicial, o público tem acesso a seis canções, incluindo “Direitos Iguais”, escolhida como principal destaque do lançamento, além de outras músicas inéditas que compõem o repertório.

Segundo a artista, o projeto busca explorar diferentes sentimentos dentro do universo romântico, com foco em interpretações mais intensas. “Meu quarto ano de carreira solo e cada ano que passa sendo surpreendida de maneira linda. Esse trabalho tem músicas incríveis, principalmente de fim de relacionamento, sou especialista nisso (risos)”, afirmou.

A cantora também destacou que o trabalho apresenta diversidade temática, sem se limitar às histórias de término. “também que falam de amor, dentro desse projeto, é um projeto feito com muito carinho e muito especial. Eu espero que ele continue me levando a lugares altos”, completou.

O lançamento marca uma nova fase na consolidação da carreira solo de Simone Mendes, com estratégia de divulgação por etapas e foco em ampliar o alcance do repertório nas plataformas digitais.