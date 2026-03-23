“Sim, somos amigos”: João Guilherme fala sobre relação com Bruna Marquezine após término

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/03/2026 às 11h41

Durante participação no Lollapalooza, João Guilherme comentou publicamente como está sua relação com Bruna Marquezine após o fim do namoro. O ator e cantor confirmou que os dois mantêm uma relação amistosa, embora sem contato frequente.

“Sim, somos amigos”, afirmou ao ser questionado sobre o vínculo atual. Em seguida, explicou que a proximidade diminuiu com o tempo: “Não muito... normal, né? Cada um mora em um canto do Brasil.”

Solteiro, João também falou sobre o clima do festival e disse que estava aberto a novas possibilidades, mas sem grandes expectativas. “Não dá para saber, né? Espero que sim [risos], mas vim mais para ver os shows mesmo. Tem um show aí que eu quero ver agora”, comentou.

O relacionamento entre os dois chegou ao fim em fevereiro de 2025, após cerca de um ano. Segundo informações divulgadas na época, a separação ocorreu de forma amigável. Atualmente, Bruna Marquezine vive um relacionamento com o cantor canadense Shawn Mendes.