Semana de estreia para Guaporé e Gazin Porto Velho na Copa Norte de futebol

Por FFER

Publicada em 24/03/2026 às 11h45

A 13ª edição da Copa Verde começa nesta terça feira com a partida entre Paysandu e Grêmio Sampaio, na Curuzu. A partir de amanhã os representantes de Rondônia entram em campo na competição, na noite de quarta feira dia 25 de março o Independência do Acre recebe o Guaporé finalista do Rondoniense Sicredi, a partida acontece no estádio Florestão em Rio Branco.

Na quinta feira, dia 26 de março será a vez da Locomotiva do Norte estrear na competição diante de um rival Série A do futebol brasileiro, o Porto Velho recebe mais uma vez a equipe do Remo no estádio Aluízio Ferreira, desta vez pela Copa Norte/Verde. A partida será as 19h30. Será o retorno da Locomotiva aos jogos após eliminação do Rondoniense, que também tem pela frente o Campeonato Brasileiro Série D.

A Copa Norte/Verde será a maior da história, com 24 clubes das Regiões Norte, Centro-Oeste e do Espírito Santo, divididos em dois blocos com 12 clubes cada: a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste. O campeão de cada uma destas garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Serão 70 partidas em dez datas, com pelo menos seis jogos para 12 clubes, máximo de 10 jogos para os finalistas e término em 7 de junho, período exclusivo para a competição. A competição está dividida em quatro fases: na primeira, os 24 clubes estão divididos em quatro grupos de seis clubes, sendo dois da Copa Norte e dois da Copa Centro-Oeste.

O Gazin Porto Velho está no Grupo B da competição com: Remo, Amazonas, Galvez, Água de Marabá e Monte Roraima. Já a equipe do Guaporé está no Grupo A com: Nacional-AM, Paysandu, Independência - AC, Trem - AP e o GAS - RR. Os clubes jogam em turno único dentro da própria chave em cinco rodadas. Os dois melhores de cada chave avançam à próxima fase. As duas Copas seguem para mata-mata, em confrontos únicos (semifinal e final). O campeão da Copa Verde será o vencedor do confronto entre os campeões da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste.