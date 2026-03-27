Seleção tropeça contra a França; Tabelinha Rondoniense; Copa Verde e atletismo

Seleção tropeça contra a França, decisão final na repescagem da Copa. Tabelinha Rondoniense: Copa Verde, atletismo e solidariedade olímpica.
Enquanto o Brasil tenta digerir a derrota para a França de Mbappé em Boston, o mundo volta as atenções para a "terça do tudo ou nada", com a Itália e a vizinha Bolívia lutando pelas últimas vagas na Copa do Mundo.
Seleção - No primeiro grande teste de 2026, o Brasil foi superado pela França por 2 a 1 perante 66 mil torcedores. Mbappé abriu o placar, após erro de passe brasileiro e Ekitiké ampliou no segundo tempo. Nem a expulsão de Upamecano aos 9 minutos da etapa final facilitou o jogo para o time de Ancelotti.
O zagueiro Bremer diminuiu aos 32, mas a pressão final com Vini Jr e Luiz Henrique não evitou a derrota. Agora, o foco total é no último amistoso contra a Croácia, na terça-feira (31).
Repescagem - O destino final rumo à Copa do Mundo será selado na terça-feira. Oito seleções europeias disputam quatro vagas diretas, com destaque para a tetracampeã Itália, que visita a Bósnia. Outros duelos eletrizantes como Suécia x Polônia prometem parar o continente.
Pela repescagem intercontinental no México, a Bolívia tenta carimbar o passaporte contra o Iraque, enquanto a RD do Congo aguarda seu rival. É tudo ou nada: quem vencer garante o lugar no maior espetáculo de futebol da Terra.
Tabelinha Rondoniense
Porto Velho celebra a vitória heroica sobre o Remo e Guaporé empata pela Copa Verde, e a capital se prepara para receber mil atletas na Corrida Nova Era, o esporte rondoniense se une em uma corrente de apoio para levar o arqueiro Nelson Kambeba ao pódio nacional.
Copa Verde - O Porto Velho estreou com o pé direito na Copa Norte 2026. No reencontro histórico no "Aluizão", a Locomotiva venceu o Remo por 2 a 1, mantendo 100% de aproveitamento contra o rival. O ex-remista Tcharlles abriu o placar, e após o empate de Cufré, Luan garantiu a vitória em cobrança de pênalti nos minutos finais.
Com o triunfo, o Porto Velho assume a liderança do Grupo B e se prepara para encarar o Galvez no domingo (29). Já o Remo volta a Belém sob pressão para buscar a recuperação no Baenão.
Guaporé
Nada de gols em Rio Branco. Pela abertura do Grupo Norte A, o Guaporé segurou a pressão do Independência-AC e voltou para casa com um empate em 0 a 0. Apesar da maior iniciativa dos donos da casa, as defesas levaram a melhor sobre os ataques em uma partida de baixa intensidade.
Agora, o desafio sobe de nível: o time rondoniense recebe o poderoso Paysandu na terça-feira (31), às 20h, no Estádio Cassolão. É a chance de brilhar diante da torcida em Rolim de Moura!
Corrida de rua - Prepare o tênis. A 2ª edição da Corrida Nova Era agita a capital no dia 19 de abril. Com percursos de 5 km e 10 km, a prova distribuirá troféus e cartões-presente de até R$ 1.000 para os melhores colocados e equipes.
As inscrições vão até 31 de março (ou enquanto houver vagas) pelo site Ticket Sports, com taxa de R$ 109,99. O kit deste ano está turbinado: além da medalha de participação, os corredores levam camiseta, óculos de sol, meia e sacola personalizada. Garanta sua vaga e corra para o pódio.
Tiro com Arco - De brincadeira de infância a destaque internacional, o arqueiro Nelson Moraes, da etnia Kambeba, é sinônimo de precisão. Com ouros no Pan-Americano e no Grand Prix do México, o atleta agora foca no desafio em Pernambuco, marcado para maio.
Para chegar lá, Nelson precisa de apoio: a meta é custear passagens, hospedagem e um novo arco. Quer ajudar esse talento brasileiro a subir no pódio novamente? As doações podem ser feitas via PIX: 036.596.912-59 (CPF). Vamos juntos fortalecer o esporte nacional.
