Rondoniense Social Clube e Guaporé Futebol Clube fazem final inédita em Rondônia

Por FFER

Publicada em 19/03/2026 às 14h10

O Guaporé chega a final do Rondoniense Sicredi 2026 com 14 jogos disputados, com 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, companha

parecida com a do ano passado quando foi vice campeão estadual, superado pelo Gazin Porto velho na final, foram 16 jogos, com 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Nessa temporada na final diante do Rondoniense, o Jacaré da Zona da Mata aposta suas fichas num time equilibrado e nos gols decisivo do artilheiro Mano responsável por 40% dos gols do time, até aqui o Guaporé marcou 22 vezes, só o atacante balançou as redes adversárias em 9 oportunidades. No próximo mês, no dia 21 de abril o Guaporé completa 12 anos, pra comemorar a data o Jacaré vai em busca do primeiro título de Campeão de Rondônia.

O outro finalista é de Porto Velho, o Rondoniense Social Clube, é o time da zona leste da capital que completou 16 anos no último dia 1 de março, nesse período o Rondoniense já registrou alguns feitos no mundo da bola, campeão Rondoniense de 2016 e semi finalista da Copa Verde em 2017. Agora o Periquito busca o bicampeonato estadual, com um time jovem liderados pelo meia

habilidoso e ofensivo Marcelo de 28 anos, até o meia marcou em três oportunidades, foi dele um dos gols mais importantes e dos mais bonitos da recente história do Rondoniense Social Clube, a arrancada do meio de campo superando a melhor defesa do campeonato, driblando dois zagueiros e o goleiro Evandro, um dos gols mais bonitos do campeonato que eliminou o então invicto Ji-Paraná e garantiu o Rondoniense na final da competição.

Rondoniense e Guaporé fazem a primeira partida da final no próximo sábado a partir das 15h30 no estádio Aluízio Ferreira, o primeiro ato, para o Jacaré da Zona da Mata do artilheiro Mano buscar o título inédito, ou para o Rondoniense mostrar que um time organizado e coletivamente forte, liderado em campo pelo meia Marcelo pode chegar sim se campeão ou melhor bicampeonato estadual.