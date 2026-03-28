Rondoniense precisa reverter desvantagem contra Guaporé no Cassolão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/03/2026 às 10h10

A definição do título do Campeonato Rondoniense 2026 será marcada por um cenário de pressão para o Rondoniense, que chega à final deste sábado (28) precisando reverter o resultado adverso do primeiro confronto. A partida decisiva está marcada para as 15h30, no Estádio Cassolão, em Rolim de Moura.

A desvantagem foi construída pelo Guaporé no jogo de ida, quando a equipe venceu por 1 a 0. Com o resultado, a necessidade de reação recai integralmente sobre o adversário, que deve assumir uma postura mais ofensiva desde os minutos iniciais para tentar igualar o placar agregado e manter chances de título.

Do outro lado, o Guaporé entra em campo com uma condição mais confortável. O empate é suficiente para garantir a conquista, cenário que permite à equipe atuar com maior controle estratégico, sustentando sua proposta baseada em organização defensiva e aproveitamento das oportunidades no ataque.

A expectativa é de forte mobilização no estádio, com presença expressiva de torcedores e ambiente de decisão. A partida também contará com transmissão ao vivo, ampliando o alcance do confronto para todo o estado e consolidando o duelo como o principal evento do futebol rondoniense neste momento.