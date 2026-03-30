Rolim de Moura vence o Penarol-AM e assume a liderança isolada grupo 1

Por ROW NEWS

Publicada em 30/03/2026 às 08h58

O Estádio Cassolão foi palco de uma vitória estratégica para o futebol de Rondônia na tarde deste domingo (29). Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3, o Rolim de Moura Esporte Clube superou o Penarol-AM pelo placar de 1 a 0. O resultado altera a configuração do Grupo 1, colocando a equipe rondoniense na liderança isolada da chave com 4 pontos conquistados.

O gol que garantiu os três pontos saiu da cabeça de Tatiane, que aproveitou a oportunidade numa cobrança de escanteio e garantiu a festa da torcida local. Com o triunfo, o Rolim de Moura ultrapassa o próprio Penarol-AM e o Galvez-AC na tabela, posicionando-se de forma privilegiada na briga por uma vaga nas oitavas de final da competição nacional.

Domínio no Cassolão e foco na classificação

O jogo deste domingo foi marcado pelo equilíbrio, mas as "Meninas do Rolim de Moura" souberam administrar a pressão das amazonenses, que buscavam manter a invencibilidade. A consistência defensiva do time de Rolim de Moura foi fundamental para segurar a vantagem mínima até o apito final. Agora, com a liderança do grupo sob seu domínio, a equipe inicia a semana de trabalho focada na manutenção do topo.

O próximo desafio já tem data e local definidos: será no próximo domingo, 05 de abril (Domingo de Páscoa), novamente no Estádio Cassolão. O adversário será o Galvez, do Acre, que atualmente ocupa a vice-liderança com 3 pontos. Uma nova vitória em casa poderá selar matematicamente a classificação do Rolim de Moura para a fase de mata-mata das oitavas de final.

Festa de Páscoa e Entrada Solidária

Para o próximo confronto, a diretoria do Rolim de Moura já anunciou uma mobilização especial. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Além do espetáculo em campo, haverá uma programação festiva para as famílias: a presença do mascote oficial, distribuição de algodão-doce e a entrega de ovos de Páscoa para as 100 primeiras crianças que chegarem ao estádio.