Roberta Miranda fala sobre prazer feminino: “não é só um buraco”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/03/2026 às 10h58

A cantora Roberta Miranda voltou a chamar atenção nas redes sociais após comentar uma publicação sobre sexualidade feminina. O conteúdo mencionava estudos que apontam que mulheres lésbicas teriam mais orgasmos do que heterossexuais, o que gerou debate entre seguidores.

Ao reagir ao tema nos stories do Instagram, a artista questionou a abordagem científica e apresentou sua própria visão. “A ‘ciência’ busca entender?”, escreveu inicialmente. Em seguida, ela defendeu que a diferença estaria relacionada à forma como mulheres se conectam e compreendem o próprio corpo.

"É simples ela não é só um buraco aonde a penetração é feita por fazer e ponto. Duas mulheres se tornam uma pois ela reconhecem cada célula que pulsa, cada movimento e momentos aonde depositam, sim! Desejos e não esperma".

A repercussão ocorre em meio a outras exposições recentes da vida pessoal da cantora. Nos últimos dias, Roberta também tornou público seu relacionamento com Daniel Torres, mais jovem, o que gerou comentários nas redes sociais.

Em entrevistas anteriores, a artista já havia falado sobre sua trajetória pessoal e revelou que manteve sua orientação sexual em sigilo por décadas, por questões familiares. “Eu guardei isso por 50 anos”, disse na ocasião, ao explicar a decisão de tornar o tema público apenas mais recentemente.