Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/03/2026 às 09h30

A disputa começou sem definição clara de favoritos e com a tabela ainda totalmente aberta após a rodada inicial do terceiro torneio promovido pelo Clube de Xadrez Porto Velho. O desempenho equilibrado dos participantes e a divisão de pontos entre vencedores e jogadores que ainda buscam recuperação indicam um campeonato que deve ser decidido nos detalhes ao longo das próximas rodadas.

Realizada na Escola Estadual Murilo Braga, a competição é disputada pelo sistema todos-contra-todos, formato que exige regularidade durante as nove rodadas previstas. Nesse modelo, cada resultado tem impacto direto na classificação, o que amplia o peso de empates e vitórias mínimas na construção da pontuação final.

Na abertura, cinco enxadristas pontuaram com triunfos: Jânio Silva dos Santos superou Edglei Souza da Silva em partida de caráter estratégico; Calebe Emanuel da Silva Miranda conquistou resultado positivo diante de Giovanni Spirotti; Sofia Queiroz da Silva venceu Akriscia Martins Sluzarski em confronto equilibrado; e Robson da Costa Farias derrotou o Mestre Nacional Robson Bezerra Amorim Filho em duelo técnico. João Edson Costa Maciel Junior não teve adversário na rodada, ficando livre.

O resultado obtido por Robson Farias contra um adversário de título nacional altera o panorama inicial da competição e o coloca entre os nomes a serem observados nas próximas rodadas. Ao mesmo tempo, a vitória de jogadores mais jovens reforça a presença de uma nova geração competitiva no torneio.

Do ponto de vista técnico, a rodada foi marcada por partidas decididas em detalhes, com vantagens pequenas sendo convertidas e preparação consistente nas fases iniciais dos jogos. A proximidade de nível entre os participantes contribui para a ausência de projeção segura sobre quem assumirá a liderança isolada.

Com confrontos diretos previstos entre jogadores que começaram pontuando, a sequência do campeonato tende a aumentar o grau de exigência psicológica e técnica. O início sem supremacia consolidada indica que o desfecho permanece indefinido e dependerá da regularidade ao longo do calendário.