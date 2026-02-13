13ª rodada do Campeonato Rondoniense pode encaminhar definição dos semifinalistas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/02/2026 às 11h30

Com três confrontos agendados para o fim de semana, a 13ª rodada do Campeonato Rondoniense Sicredi Série A 2026 tende a impactar diretamente a corrida por vagas nas semifinais.

A etapa reúne partidas distribuídas entre sábado e domingo, colocando equipes em campo em duelos que podem alterar a configuração da tabela.

No sábado, às 16h, o S.C Genus enfrenta o Barcelona no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Já no domingo, a programação começa às 15h30, quando Ji-Paraná e Cacoalense se encontram no Estádio Cassolão. Mais tarde, às 17h, Gazin Porto Velho e Guaporé medem forças novamente no Aluízio Ferreira, encerrando a rodada.

A realização dos jogos integra a sequência decisiva da competição estadual, que se aproxima do momento de definição dos classificados à fase semifinal.