Com olho roxo, Ivete Sangalo retoma agenda e se apresenta em SP

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/02/2026 às 10h59

Menos de três dias após ser internada em Salvador, Ivete Sangalo voltou aos compromissos profissionais. Na noite desta sexta-feira (27), a artista subiu ao palco do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, para apresentação ao lado do Coro do Tabernáculo, marcando sua primeira aparição pública depois de um acidente doméstico.

O público percebeu um hematoma visível no rosto da cantora. Apesar do olho roxo chamar atenção, o show ocorreu normalmente. Ivete optou por maquiagem e penteado estratégicos para suavizar os ferimentos, mas não escondeu completamente as marcas da queda.

A internação aconteceu na quarta-feira (25), em Salvador. Em relato publicado nas redes sociais, a cantora detalhou o episódio que antecedeu o acidente. “Essa noite tive uma diarreia, ou virose que peguei, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro. Umas 7 da manhã, nessa ida ao banheiro, desidratei por conta da diarreia, minha pressão baixou, desmaiei e caí no chão com tudo”, contou.

Ela também mostrou arranhões na testa e um corte na pálpebra direita. Após receber atendimento médico, recebeu alta e tranquilizou os fãs: “Estou bem assistida, bem atendida por médicos muito competentes. Agradecida pelo carinho, pela preocupação, mas estou bem e vou ficar maravilhosa. Um beijo para vocês, um dia maravilhoso para a gente”.

Horas antes do show, Ivete publicou ainda uma imagem em close do rosto machucado e brincou com a situação ao escrever: “Expectativa x realidade”.