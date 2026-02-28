“Eu estava desesperada”: Anitta relata tensão após falha no som em bloco no Rio
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 28/02/2026 às 10h09
O que era para ser apenas celebração no Centro do Rio também teve momentos de apreensão. Nesta sexta-feira (27), Anitta divulgou nas redes sociais registros inéditos do que aconteceu nos bastidores do Bloco da Anitta, realizado no último sábado (21), e contou que enfrentou falhas técnicas no trio elétrico durante o percurso.

Em um dos vídeos compartilhados, a artista surge emocionada logo após deixar o trio. Ao conversar com integrantes da equipe, ela resumiu o sentimento do momento: “Nossa, gente… Desesperada”.

Segundo a cantora, o choro foi provocado por problemas no som em determinados trechos da apresentação. O receio de que o áudio não voltasse a funcionar aumentou a tensão ao longo do desfile. “Eu chorei porque estava com muito medo. Eu estava com muito medo de o som não voltar. Eu estava desesperada”, afirmou.

Apesar do contratempo, o equipamento voltou a operar normalmente e o show foi concluído. Nos bastidores, a equipe celebrou o resultado do evento, que reuniu uma multidão pelas ruas do Centro da capital fluminense.

Ao compartilhar os bastidores, Anitta destacou o desafio de manter a performance mesmo diante de imprevistos técnicos em eventos de grande porte.

