Justiça Itinerante: operação em Itapuã acontece no Fórum Digital

Por TJ-RO

Publicada em 28/02/2026 às 11h19

Dois projetos de destaque do Tribunal de Justiça de Rondônia acontecem simultaneamente, nos dias 27 e 28 de fevereiro, ampliando ainda mais o acesso do cidadão ao Judiciário. De um lado, a pioneira Justiça Rápida Itinerante, operação que concentra esforços de servidores, magistrados e parceiros para levar serviços à população nos mais diversos locais do Estado, incluindo comunidades mais afastadas. De outro, o Fórum Digital, equipamento arquitetônico e tecnológico premiado com o Innovare por promover o acesso para quem precisa não apenas dos serviços, mas também de outros parceiros do sistema de Justiça, por meio de audiências digitais. Ao levar os serviços da Itinerância para o espaço acolhedor do Fórum Digital de Itapuã do Oeste, o TJRO potencializa as ações dos dois projetos.

Para a juíza Alle Sandra Adorno, a expansão dos Fórum Digitais é um ganho enorme para o cidadão. “Estar aqui, conhecer as pessoas, a cidade, a realidade da população é imensamente enriquecedor. E para eles também faz a diferença, porque pode ter o contato mais humano, olho no olho, em um espaço confortável com o melhor atendimento possível. E onde ainda não tem Fórum digitais, usamos as escolas, igrejas, salões comunitários, barcos, enfim, o importante é estar presente em todos os lugares do nosso estado”, complementou.

A equipe da Justiça iniciou cedo o atendimento, que contou com a presença também dos representantes do Ministério Público e Defensoria Pública. “É sem dúvida uma marca registrada do TJRO. A Defensoria tem orgulho de ser parceira dessa iniciativa que leva esse acesso à Justiça, alarga as portas da instituição para receber todas as pessoas para a cidadania”, pontuou o defensor público André Vilas Boas.

“O papel do MP é fiscalizar a ordem jurídica, participar das audiências, permitindo a assistência e concretização dos pleitos da população, numa ação tão fundamental que concretiza o acesso”, disse o promotor Cláudio Colaço.

Audiências

Ao longo do dia 53 audiências foram realizadas, totalizando mais de 43 conciliações. Casos como retificação de documentos são os mais comuns. Foi o que veio buscar Elizabete Medeiros para a pequena Alice. “É mais rápido e gratuito”, comentou. Aproveitou ainda para oficializar a união com Geremias Souza dos Santos. “É prático e fácil”, completou Geremias.

Evelin dos Santos pediu para retirar o nome do ex-companheiro do registro do filho, de 1 ano e 5 meses, e acrescentar o nome do pai biológico. Além disso, firmou acordo de pagamento de pensão. “Sou mãe solo, estava contando com ajuda da minha mãe para cuidar dele”, admitiu.

Elizandra Azevedo veio com a filha Ana Gabriele para formalizar a guarda dos 3 filhos, dois deles gêmeos. Aproveitou a ligação feita pelo conciliador ao ex-companheiro para tentar reajustar a pensão de 600 para 900 reais, o que acabou não sendo possível. “A minha prioridade era mesmo a guarda, porque o meu esposo atual vai incluir as crianças no plano de saúde. Então pelo menos isso consegui resolver”, disse.

Por fim o casal Elizângela e Gilmar Cerqueira, que após 25 anos e 9 meses de convivência oficializou a união, finalizando o atendimento no primeiro dia de operação. “Temos cinco filhos e um neto”, declarou Elizângela.

A operação segue neste fim de semana em Itapuã e Triunfo.