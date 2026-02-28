Conselho de Saúde de PVH abre inscrições para entidades

Por Taiana Mendonça

Publicada em 28/02/2026 às 11h30

O Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho (CMSPVH) abre nesta sexta-feira (27) as inscrições para entidades interessadas em participar do processo eleitoral de composição do colegiado para o triênio 2026–2029.

As inscrições seguem até às 23h59 do dia 6 de março e deverão ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado na página oficial da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

O processo é destinado às entidades representativas dos segmentos de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), trabalhadores da área da saúde e gestores/prestadores de serviços. Ao todo, serão disponibilizadas 24 vagas, distribuídas de forma paritária, conforme estabelece a legislação do SUS: 50% para representantes dos usuários, 25% para trabalhadores da saúde e 25% para gestores e prestadores.

Podem participar entidades legalmente constituídas há pelo menos dois anos, com sede e atuação comprovada no município de Porto Velho. Cada entidade deverá indicar um representante titular e um suplente para compor o Conselho durante o mandato de três anos.

O Conselho Municipal de Saúde é órgão deliberativo e permanente do SUS, responsável por acompanhar, fiscalizar e contribuir com a formulação das políticas públicas de saúde no município, garantindo a participação da sociedade nas decisões relacionadas à gestão da saúde pública.

As entidades interessadas também podem acessar o edital completo e conferir a lista de documentos exigidos por meio do link

Link para inscrição

Texto: Taiana Mendonça

Fotos: Arquivo

Edição: Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

Compartilhar:

Agência de notícias

de Porto Velho

Sua fonte confiável de notícias e informações da Prefeitura de Porto Velho.

Comprometidos com o jornalismo de qualidade e a transparência da gestão municipal.

CONTATO

[email protected]

(69) 3901-6302

Av. Sete de setembro, 227

Centro