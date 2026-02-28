Marido de Sasha reage após rumores de crise no casamento

Por R7

Publicada em 28/02/2026 às 11h08

O público começou a suspeitar que os dois estavam com problemas no casamento após alguns boatos… mas o cantor tratou de colocar um ponto final nessa história!

João abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e não deixou passar a curiosidade de um seguidor:

“Você e a Sasha terminaram? Estou percebendo vocês um pouco distantes, impressão minha?”

Para responder à altura, o cantor gravou um vídeo super bem-humorado, se levantou do cômodo e foi até a mulher:

“É, a gente está muito distante mesmo deixa eu ficar mais perto dela pera aí”. Na legenda, finalizou com ironia: “Resolvido”.

O romance do casal começou no fim de 2019, se tornou público em abril de 2020 e o noivado veio em novembro do mesmo ano. Depois, em 14 de maio de 2021, oficializaram a união com cerimônia civil, seguida de celebração reservada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.