Marido de Sasha reage após rumores de crise no casamento

O público começou a suspeitar que os dois estavam com problemas no casamento após alguns boatos… mas o cantor tratou de colocar um ponto final nessa história!
João abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e não deixou passar a curiosidade de um seguidor:
“Você e a Sasha terminaram? Estou percebendo vocês um pouco distantes, impressão minha?”
Para responder à altura, o cantor gravou um vídeo super bem-humorado, se levantou do cômodo e foi até a mulher:
“É, a gente está muito distante mesmo deixa eu ficar mais perto dela pera aí”. Na legenda, finalizou com ironia: “Resolvido”.
O romance do casal começou no fim de 2019, se tornou público em abril de 2020 e o noivado veio em novembro do mesmo ano. Depois, em 14 de maio de 2021, oficializaram a união com cerimônia civil, seguida de celebração reservada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
