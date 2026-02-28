MC Daniel aciona Justiça após vídeo com insinuação sobre sua sexualidade

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/02/2026 às 10h19

Um vídeo divulgado nas redes sociais motivou uma ação judicial envolvendo MC Daniel e o influenciador Rafael Murmura Angelo. O cantor decidiu acionar a Justiça em fevereiro, após a publicação ganhar ampla repercussão e gerar comentários que, segundo ele, afetaram sua imagem pública.

No conteúdo publicado no Instagram, o influenciador afirmou que o artista esconderia sua orientação sexual e mencionou que ele teria vivido com outro homem. Na ação, MC Daniel declarou que foi alvo de atribuições feitas de maneira pejorativa e classificou a narrativa como “mentirosa e sensacionalista”.

A defesa do funkeiro sustenta que as falas ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e atingiram sua honra. O cantor também destacou que, embora a homossexualidade não represente qualquer desonra, a forma como o tema foi tratado no vídeo indicaria intenção de humilhação e preconceito. Ele apontou ainda o uso de termos que, segundo sua avaliação, teriam sido empregados com caráter depreciativo.

Além de solicitar a remoção imediata do vídeo das plataformas digitais, MC Daniel requereu indenização por danos morais no valor de R$ 70 mil. De acordo com a Coluna Fábia Oliveira, as declarações tiveram grande alcance nas redes e poderiam impactar relações comerciais do artista. O processo continua em andamento no Judiciário.