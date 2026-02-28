Tênis de mesa mobiliza atletas e abre inscrições para evento esportivo em Espigão do Oeste

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/02/2026 às 09h30

A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura (SEMELC), anunciou a abertura das inscrições para um evento voltado ao tênis de mesa que promete reunir atletas de diferentes idades e níveis de experiência. A iniciativa aposta no esporte como ferramenta de inclusão social, incentivo à saúde e descoberta de novos talentos no município.

Com o objetivo de estimular a participação popular, a competição é aberta tanto para iniciantes quanto para praticantes mais experientes. A proposta é transformar a mesa de jogo em um espaço de integração, onde crianças, jovens e adultos possam desenvolver habilidades, fortalecer vínculos e vivenciar o espírito esportivo.

Segundo a organização, o projeto reforça a política de valorização do esporte local, ao criar oportunidades para que novos atletas surjam e para que a comunidade tenha acesso a atividades que promovam qualidade de vida. A expectativa é de que o evento também fortaleça a torcida e o envolvimento do público com as modalidades esportivas desenvolvidas na cidade.

As inscrições seguem abertas até o dia 11 de março, com vagas limitadas. A orientação é que os interessados garantam participação dentro do prazo estabelecido.