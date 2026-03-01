Homem é encontrado morto com golpes de faca na zona Leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 01/03/2026 às 10h10

Na madrugada deste domingo (1º de março de 2026), a Polícia Militar foi acionada após a informação de que havia um cadáver em uma área afastada de Porto Velho.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a veracidade dos fatos e imediatamente acionaram a equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que compareceu à ocorrência e constatou o óbito.

A vítima é um homem, ainda não identificado até o momento. Segundo as primeiras informações apuradas no local, ele apresentava diversas marcas de golpes de faca caracterizando, crime praticado com arma branca.

O corpo foi encontrado na Rua do Ouro, no bairro Planalto, zona Leste da capital. A área foi isolada para a realização dos trabalhos periciais.

Equipes da Polícia Técnico-Científica de Rondônia realizarão a perícia técnica, enquanto o rabecão fará a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).