PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra chuva forte neste domingo (1)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 01/03/2026 às 09h40

A instabilidade predomina na Região Norte neste domingo (1).

Em Rondônia e Tocantins, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

No Amazonas, a chuva será mais intensa em São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, no Alto Rio Negro, e também em Barcelos.

Em Roraima, pode haver fortes precipitações em Caracaraí e Rorainópolis.

No Pará, Novo Repartimento, Goianésia do Pará e Pacajá registram muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas.

Já no Amapá, há previsão de chuva forte em Pedra Branca do Amapari e Mazagão.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).