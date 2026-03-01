Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/03/2026 às 09h50

A 5ª Copa da Linha São Paulo voltou a movimentar a zona rural de Espigão do Oeste ao reunir atletas, lideranças e moradores em torno de atividades esportivas e de convivência comunitária. A competição, que vem se consolidando como tradição local, foi realizada ao longo do fim de semana e promoveu momentos de integração entre famílias e equipes participantes.

Durante a programação, partidas foram acompanhadas de perto e conversas foram mantidas com organizadores e competidores. O incentivo ao esporte foi apontado como instrumento de inclusão social e estímulo à convivência comunitária. O deputado estadual Edevaldo Neves esteve presente no evento e acompanhou as atividades, dialogando com moradores e representantes locais.

Ao comentar a importância de iniciativas desse tipo, o parlamentar afirmou que “apoiar o esporte é investir na juventude, na saúde e no fortalecimento das comunidades”. A declaração foi feita durante a visita às atividades esportivas, que também contaram com a participação de moradores da Linha São Paulo e de comunidades vizinhas.

A realização da competição foi reconhecida pelos participantes como um momento de lazer e fortalecimento de vínculos comunitários. A presença do deputado foi mencionada por organizadores e atletas, que registraram agradecimentos pelo acompanhamento das atividades e pela atenção ao esporte regional.