Uma jovem de 20 anos foi encaminhada ao Departamento de Flagrantes após ser presa com 16 quilos de maconha na rodoviária de Porto Velho, na madrugada deste domingo (01). A detenção ocorreu depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima indicando o transporte de entorpecentes.
No momento da abordagem, a suspeita desembarcava de um ônibus procedente de Guajará-Mirim. Durante a fiscalização, os policiais localizaram a droga dentro de uma mala de viagem.
A mulher admitiu a prática do crime e relatou que receberia R$ 3.500,00 para levar o entorpecente até a zona Leste da capital. Após o flagrante, ela foi conduzida para as providências cabíveis.
