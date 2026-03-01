Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/03/2026 às 10h30

Uma jovem de 20 anos foi encaminhada ao Departamento de Flagrantes após ser presa com 16 quilos de maconha na rodoviária de Porto Velho, na madrugada deste domingo (01). A detenção ocorreu depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima indicando o transporte de entorpecentes.

No momento da abordagem, a suspeita desembarcava de um ônibus procedente de Guajará-Mirim. Durante a fiscalização, os policiais localizaram a droga dentro de uma mala de viagem.

A mulher admitiu a prática do crime e relatou que receberia R$ 3.500,00 para levar o entorpecente até a zona Leste da capital. Após o flagrante, ela foi conduzida para as providências cabíveis.