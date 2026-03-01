Por Redação | Rondônia Dinâmica

Demandas relacionadas ao funcionamento da educação municipal foram discutidas durante agenda realizada na Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe, em Nova Brasilândia. A unidade atende cerca de 530 alunos distribuídos nos turnos matutino, vespertino e integral.

A atividade contou com a presença do deputado estadual Jean Mendonça, que esteve acompanhado do ex-vereador Jackson Leitte. No local, foi realizada uma reunião de trabalho com o prefeito Ginan, a diretora Liane da Silva e o secretário municipal de Educação, Jairo Amorim.

Durante a visita, também foram ouvidos professores e demais servidores da escola, com o objetivo de identificar as principais necessidades da comunidade escolar e reunir informações voltadas a futuras ações.