Dois homens ficam feridos após ataque a tiros no bairro Teixeirão

Por Newsrondonia.com

Publicada em 01/03/2026 às 10h20

Dois homens ficaram feridos após um ataque a tiros no fim da tarde deste sábado (28), na Rua Fábia, bairro Teixeirão, em Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações, as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo e socorridas por populares até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Leste. Em seguida, devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidas ao Hospital João Paulo II.

A Polícia Militar foi acionada, realizou o registro da ocorrência e iniciou diligências para apurar as circunstâncias do ataque e identificar os responsáveis.