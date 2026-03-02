Queda de público marca ato “Acorda Brasil” com presença de políticos de Rondônia na Avenida Paulista

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/03/2026 às 11h21

PORTO VELHO, RO - A participação de lideranças políticas de Rondônia marcou a mobilização intitulada “Acorda Brasil”, realizada na Avenida Paulista, em São Paulo. Estiveram presentes o senador Marcos Rogério, do PL e pré-candidato ao Governo do Estado; o seu colega de Câmara Alta, Jaime Bagattoli, da mesma legenda; os deputados federais Fernando Máximo e Coronel Chrisóstomo, além do pré-candidato ao Senado Bruno Scheid, pecuarista de Ji-Paraná. No âmbito local, em Porto Velho, a vereadora Sofia Andrade, do PL, realizou manifestação pedindo que motoristas buzinassem ao passar pelo local. Na capital rondoniense, o ato registrou baixa adesão social e contou com poucas pessoas, sem divulgação de estimativa de público pela Polícia Militar de Rondônia.

O líder da bancada federal do estado, Maurício Carvalho, do União Brasil, não compareceu à mobilização, destoando de movimentações anteriores nas quais havia participado, inclusive ao lado da ex-deputada Mariana Carvalho.

Durante a mobilização em São Paulo, o senador Jaime Bagattoli divulgou manifestações públicas sobre o contexto político. Em uma das declarações, afirmou: “No Governo Bolsonaro, a corrupção não prosperou e o país voltou a crescer. Passados apenas três anos da gestão PT, os escândalos de corrupção estão aos montes e o pior tirando dinheiro de quem menos tem. Está na hora de resgatar a nação e respeitar o contribuinte brasileiro. E a punição precisa vir, doa a quem doer.”

Em outra publicação, declarou: “Estamos num momento chave da história do Brasil, onde temos a chance de resgatar a nação. Para isso, o momento pede união da direita em torno de um nome e ele se chama FLÁVIO BOLSONARO. O país precisa deixar para trás os escândalos de corrupção, o atraso econômico, a insegurança pública e tudo aquilo que tem feito a população parar de sonhar e de acreditar no Brasil. Vamos seguir juntos!” Em novo registro, acrescentou: “Acorda, Brasil! Estamos vivendo um dos momentos mais perigosos da República com escândalos de corrupção em todos os poderes e ameaças à nossa liberdade. O povo que quer o bem do Brasil não pode ficar de braços cruzados. Estamos na grande manifestação de hoje na Avenida Paulista para dizer ‘Basta!’”

O deputado federal Fernando Máximo publicou um vídeo com compilado de imagens do evento.

Já o senador Marcos Rogério registrou sua presença com a declaração: “Hoje estou ao lado de milhares de brasileiros no movimento Acorda Brasil, na Avenida Paulista. É gente comum, famílias, trabalhadores, todos reunidos para defender suas convicções, pedir anistia aos condenados do 8 de janeiro, cobrar a derrubada do veto sobre a dosimetria das penas e dizer não ao aumento de impostos. ACORDA BRASIL!”

Em outra manifestação, afirmou: “Na Avenida Paulista, ao lado do senador @flaviobolsonaro e de lideranças da direita de Rondônia, mostramos que quando há propósito, há união. O movimento Acorda Brasil é mais do que um ato. É a prova de que a direita está nas ruas, viva, mobilizada e consciente do papel que precisa cumprir no país. O Brasil precisa de liderança com coragem, compromisso com o povo e respeito às liberdades. A direita precisa caminhar junta. Rondônia está presente.”

O deputado federal Coronel Chrisóstomo também se manifestou publicamente sobre a mobilização, declarando: “Não há palavras para explicar. Diante de toda essa multidão e manifestação - incabível o resultado em 2022. Mas agora estamos em 2026, e vamos mostrar para o quê viemos: para uma mudança positiva em nosso país. O povo exercerá o direito deles em nome da liberdade e da democracia!!! Rondônia marcando presença na manifestação Acorda, Brasil, na avenida Paulista! Vamos avançar. O povo do meu estado será representado por quem não tem medo de falar a verdade!!!”

Em Porto Velho, a vereadora Sofia Andrade também divulgou posicionamento público, afirmando: “ACORDA BRASIL! ACORDA RONDÔNIA! Hoje nos manifestamos contra o atual governo e contra decisões dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que vem ultrapassando limites constitucionais e isso está impactando diretamente nossas liberdades. Também defendemos a anistia do 8 de janeiro, por justiça e equilíbrio nas decisões. Mas a nossa luta também é aqui, na nossa realidade. É contra o alto custo da energia em Rondônia, contra pedágios caros em rodovias que ainda não foram duplicadas e contra medidas que pesam no bolso das famílias. Precisamos levantar a nossa voz. Não vamos desistir de um Brasil melhor, de um estado mais justo e de uma Porto Velho mais digna para viver.”

No contexto nacional, a mobilização na Avenida Paulista reuniu manifestantes ao longo da tarde e integrou uma série de atos simultâneos realizados em diferentes capitais brasileiras. O Monitor do Debate Político do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em parceria com a ONG More in Common, estimou a presença de 20,4 mil pessoas no momento de maior concentração do ato, com base na análise de imagens aéreas por meio de software .

Considerando a margem de erro de 12%, o público no pico variou entre aproximadamente 18 mil e 22,9 mil participantes. Entre as pautas defendidas pelos manifestantes estiveram críticas ao governo federal, questionamentos a decisões do Supremo Tribunal Federal e pedidos relacionados aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, além de reivindicações políticas e econômicas.

