“Que maconha do diabo é essa?”: Whindersson comenta caso de ex-BBB e repercute nas redes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/03/2026 às 16h56

Uma publicação de Whindersson Nunes voltou a ganhar destaque nas redes sociais ao abordar, em tom irônico, o caso do ex-participante do BBB 26, Pedro Espíndola. O humorista comentou uma postagem que mencionava o estado de saúde do ex-brother, atualmente internado em uma clínica psiquiátrica no Paraná.

A repercussão começou após circular online a informação de que Pedro enfrentaria dependência de maconha. Ao compartilhar o conteúdo no X (antigo Twitter), Whindersson escreveu: “Que maconha do diabo é essa?”, frase que rapidamente viralizou e gerou interpretações distintas entre os usuários.

O caso do ex-participante também envolve uma disputa judicial contra a TV Globo. A defesa de Pedro pede indenização de R$ 4,2 milhões por supostos danos morais, materiais e quebra de contrato relacionados à sua participação no reality show.

Dentro do programa, Pedro esteve envolvido em polêmicas e deixou o confinamento após ser acusado de tentar beijar à força a participante Jordana. O episódio teria ocorrido na despensa da casa, fora do alcance das câmeras.

A manifestação de Whindersson dividiu opiniões. Parte dos internautas apontou possíveis relações entre o uso de substâncias e transtornos mentais, enquanto outros destacaram a responsabilidade individual no caso.