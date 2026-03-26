Porto Velho encara o Remo no Aluizão em busca de reação na temporada

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/03/2026 às 09h15

A estreia na Copa Verde surge como oportunidade de reação para o Gazin Porto Velho, que entra em campo nesta quinta-feira (26), às 20h30, no Estádio Aluízio Ferreira, diante do Remo (PA). O confronto marca o início da trajetória das equipes em um torneio que passou por reformulação e agora é dividido entre as regiões Norte e Centro-Oeste.

Inserido no Grupo B da Copa Norte, o time rondoniense terá pela frente uma chave considerada equilibrada, composta também por Monte Roraima, Águia de Marabá, Galvez e Amazonas. O novo formato da competição prevê ao campeão regional uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027, além da possibilidade de disputar o título geral contra o vencedor da outra chave regional.

O momento vivido pela Locomotiva é de pressão. A equipe comandada por Paulo Eduardo tenta interromper uma sequência de três derrotas consecutivas, que incluem a eliminação na semifinal do Campeonato Rondoniense diante do Guaporé e a derrota para o Atlético-GO pela Copa do Brasil. A comissão técnica deve apostar em força máxima para o duelo em casa.

Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria trabalha para viabilizar a regularização do zagueiro Aisley. O defensor foi contratado por empréstimo junto ao Jacuipense e aguarda liberação no BID da CBF para ficar à disposição, inicialmente como opção no banco.

Do lado visitante, o Remo optou por uma estratégia distinta para a estreia. A delegação que chegou a Porto Velho conta com elenco alternativo, com 17 jogadores relacionados, incluindo seis atletas das categorias de base. A decisão visa preservar titulares para compromissos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. À beira do campo, o time será dirigido pelo auxiliar Felipe Surian, que assume interinamente no lugar de Léo Condé.

A arbitragem ficará sob responsabilidade do acreano Jackson Rodrigues da Silva. Para o confronto, o Porto Velho deve iniciar com Digão; Lucas Bala, JV, Rennã e Maurício Leal; França, Emerson Bacas e Anderson Silva; Wellington Júnior, Luan Viana e Jeferson. Já o Remo deve ir a campo com Ygor Vinhas; Léo Andrade, Thalisson, Cristian Tassano e Brayan Cufré; Victor Cantillo, Giovanni Pavani e Janderson; Nicolás Ferreira, Gabriel Poveda e Rafael Monti.