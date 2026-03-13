Polícia Militar apreende drogas, munições e materiais do tráfico em residência

Por PM/RO

Publicada em 13/03/2026 às 14h11

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes, munições e materiais utilizados no tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (12), no bairro Alfa Park.

A ocorrência teve início após a Central de Operações receber uma denúncia sobre a presença de quatro indivíduos em atitude suspeita em um mercado localizado nas proximidades da avenida dos Lírios. Uma equipe policial foi até o local e realizou a abordagem dos suspeitos em um ponto de ônibus próximo ao estabelecimento.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de maconha com um dos abordados. Questionado, ele afirmou que a droga seria para consumo próprio e indicou o endereço de uma residência onde estaria hospedado.

A guarnição deslocou-se até o imóvel informado. No local, os policiais receberam autorização para realizar buscas e encontraram, em um compartimento oculto sob o piso de um dos quartos da casa, duas mochilas contendo grande quantidade de maconha, munições, balanças de precisão, um carregador de arma de fogo e diversas embalagens utilizadas para fracionar drogas.

Também foi localizado um caderno com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas, indicando possível ligação com organização criminosa.

Diante dos fatos, três pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para as providências legais cabíveis.

Durante a ocorrência, uma criança de aproximadamente dois anos de idade, que estava na residência, foi entregue aos cuidados de familiares.

A ação policial resultou na desarticulação de um possível ponto de armazenamento de drogas, reforçando o combate ao tráfico e à criminalidade na região.