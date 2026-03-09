PM encontra armas e materiais suspeitos dentro de residência em Theobroma

Por jaruonline.com

Publicada em 09/03/2026 às 08h30

Uma ação rápida da Polícia Militar de Rondônia resultou na apreensão de diversos materiais utilizados na fabricação artesanal de armas de fogo durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica no município de Theobroma.

De acordo com informações, o fato foi registrado na tarde deste domingo (08), por volta das 18h15, em uma residência localizada na Estrada Vicinal, conhecida como Rua do Cemitério, na região central da cidade.

A guarnição comandada pelo 1º SGT PM Leandro, auxiliado pelo CB PM Roque, foi acionada pela Central de Operações após uma mulher denunciar que estava sendo vítima de ameaças e ofensas por parte do companheiro.

No local, os policiais fizeram contato com a solicitante, que relatou que o relacionamento é marcado por constantes discussões. Segundo ela, durante os desentendimentos o companheiro costuma proferir ameaças, xingamentos e humilhações, o que tem causado abalo emocional e medo.

Durante o atendimento da ocorrência a guarnição encontrou diversos objetos que indicam possível fabricação artesanal de armamentos e munições.

Entre os materiais apreendidos estavam dezenas de cartuchos calibre .22, uma garrucha de fabricação caseira, uma espingarda de pressão, barras metálicas possivelmente utilizadas para confecção de canos de armas, além de pólvora, espoletas, chumbadas e eletrodos utilizados em soldagem.

O suspeito não estava na residência no momento da chegada da equipe policial. De acordo com a denunciante, ele teria deixado o local poucos minutos antes da chegada da guarnição. Os policiais ainda realizaram diligências nas proximidades, porém o homem não foi localizado.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e perícia. A ocorrência foi registrada e segue sob investigação da Polícia Civil.