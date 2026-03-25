Olimpíadas Madeirão iniciam nesta quarta-feira em Porto Velho no Ginásio Dudu

Por Leandro Morais

Publicada em 25/03/2026 às 14h12

Abertura será às 19h, no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu), na zona Sul da capital

As Olimpíadas Madeirão dos Servidores Municipais começam nesta quarta-feira (25), com abertura às 19h, no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu), na zona Sul da capital.

O evento reúne servidores de diferentes áreas da administração municipal em uma programação esportiva e recreativa que segue até o dia 29 de março.

“Esse evento valoriza nossos servidores e fortalece a integração entre as equipes. Cuidar de quem trabalha pela cidade é essencial para melhorar os serviços públicos. Estamos incentivando saúde, bem-estar e união. Porto Velho avança com valorização das pessoas.”

A iniciativa tem como foco promover integração, qualidade de vida e fortalecimento do trabalho em equipe entre os servidores.

Paulo Moraes Jr. destacou a importância da ação

Durante os cinco dias, os participantes competem em diversas modalidades e participam de atividades voltadas ao bem-estar e à convivência.

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Jr., destacou a importância da ação. “O evento valoriza os servidores e fortalece a integração entre as equipes”, afirmou.

A realização no Ginásio Dudu, um dos principais espaços esportivos da capital, reforça a proposta de incentivo à prática esportiva e à valorização dos profissionais do serviço público.

As Olimpíadas dos Servidores integram a política de valorização funcional e incentivo à saúde no ambiente de trabalho.

Fotos: Pedro Lucas