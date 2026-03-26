Olimpíadas Madeirão inicia com celebração e integração entre servidores em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 26/03/2026 às 14h00

José de Arruda, de 62 anos, servidor da Semad, chegou ao ginásio com um sorriso no rosto e disposição de quem estava pronto para entrar em quadra. Animado com as atividades esportivas entre os servidores, ele já sabe em qual modalidade vai competir: a queimada. Para ele, o momento é de reencontro, alegria e participação. “Eu agradeço ao prefeito e ao Paulo Moraes por voltar para nós. Só tinha na época do Chiquilito, há muitos anos atrás. Voltou agora, nós estamos animados com essa nova modalidade”, contou.

José de Arruda chegou animado com as atividades esportivas entre os servidores

A energia de José se misturou à de outros servidores que lotaram o Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu), na noite desta quarta-feira (25), durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas Madeirão dos Servidores Municipais 2026. O evento marcou o início de uma programação que segue até o dia 29 de março, reunindo esporte, lazer e integração.

Promovidas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), as Olimpíadas foram pensadas para aproximar os servidores de diferentes setores da administração municipal, incentivando a prática de atividades físicas e criando um ambiente de confraternização e espírito de equipe.

O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, destacou o significado do momento para os servidores e para a gestão municipal. “Hoje a gente dá início a um projeto que foi pensado junto com o prefeito Léo, trazendo um momento de integração e disputa saudável entre os servidores. Não existia uma competição esportiva voltada para o município como essa, e agora conseguimos organizar uma programação com mais de 15 modalidades, envolvendo todas as secretarias. É um momento de confraternização, de Fair Play e de espírito esportivo, para que todos possam fazer uma grande festa nesses dias.”

Paulo Moraes Júnior destacou o significado do momento para os servidores e para a gestão municipal

Ao todo, 1.189 participantes estão inscritos nas Olimpíadas Madeirão 2026, envolvendo 21 órgãos e secretarias municipais. As competições acontecem no Centro de Esporte e Lazer (CESOF), reunindo modalidades esportivas e atividades recreativas para todos os perfis.

Entre as disputas estão futebol society (adulto e master), vôlei de praia 4x4, basquete 3x3, cabo de guerra, queimada, beach tênis, futevôlei, mini maratona, natação, tênis de mesa e sinuca. A programação também inclui atividades como truco, dama, dominó e karaokê, ampliando as possibilidades de participação.

Gerente de transporte da Semed, Leandro Sales também entrou no clima da competição e já se prepara para disputar o futebol society. Para ele, o evento vai além das partidas. “A expectativa é muito grande, a gente quer fazer dessas olimpíadas algo marcante. Eu também vou participar do futebol society. É muito importante ter essa proximidade entre todos os servidores, de todas as secretarias, todo mundo junto se divertindo e brincando.”

Leandro Sales entrou no clima da competição e já se prepara para disputar o futebol society

“É uma alegria ver nossos servidores reunidos em um momento como esse, de integração, saúde e valorização. As Olimpíadas Madeirão representam esse encontro entre pessoas que fazem a cidade acontecer todos os dias, agora também compartilhando esporte, amizade e espírito de equipe.” disse o prefeito Léo Moraes.

As Olimpíadas Madeirão trazem para o dia a dia dos servidores um momento de pausa na rotina, incentivo à saúde e valorização de quem contribui diariamente com o funcionamento da cidade. A premiação da competição será com Medalha, troféus e dinheiro.

Fotos: José Carlos/ Leandro Morais