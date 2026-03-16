Olimpíadas Madeirão: Competição promove integração e incentivo a hábitos saudáveis

Por Meiry Santos

Publicada em 16/03/2026 às 16h05

Na ocasião, o secretário Paulo Moraes, entregou ao secretário Giordani Lima a camiseta oficial das Olimpíadas Madeirão

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) participou, nesta quinta-feira, do lançamento oficial das Olimpíadas Madeirão dos Servidores Municipais 2026, realizado na sede da secretaria.

O evento marcou o início das mobilizações para a competição esportiva que acontecerá entre os dias 25 e 29 de março, reunindo servidores de diversas secretarias da Prefeitura de Porto Velho.

Promovida pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), a iniciativa tem como objetivo fortalecer a integração entre os servidores públicos, incentivar hábitos saudáveis e promover momentos de lazer e convivência entre os profissionais que atuam na administração municipal.

Durante o lançamento, a Semed destacou seu histórico de participação ativa em atividades semelhantes. "A Semed é tradicionalmente uma das equipes mais engajadas nas competições que envolvem os servidores municipais e frequentemente conquista posições de destaque nas modalidades esportivas, acumulando troféus e medalhas ao longo dos anos. Entre nossos servidores estão verdadeiros campeões que transformam a educação do município todos os dias e que também brilham no esporte, seja no campo, nas quadras ou nas demais modalidades em que participam, sempre representando a educação com dedicação, união e espírito de equipe", disse o secretário municipal de Educação, Giordani Lima.

a iniciativa tem como objetivo fortalecer a integração entre os servidores públicos e incentivar hábitos saudáveis

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes, enfatizou que o evento foi pensado para fortalecer os vínculos entre os servidores e incentivar hábitos saudáveis. “As Olimpíadas Madeirão são uma oportunidade de integração entre as secretarias e de valorização dos servidores que trabalham todos os dias por Porto Velho. O esporte aproxima as pessoas, promove saúde e fortalece o espírito de equipe”, afirmou.

Para o servidor Cleverson Pedraza, as Olimpíadas Madeirão representam muito mais que uma competição esportiva, sendo uma grande oportunidade de interação, lazer e também de aprendizado entre os servidores. “É um momento importante de integração entre as equipes das secretarias. Além do esporte e da diversão, a gente fortalece amizades, troca experiências e aprende muito com essa convivência fora do ambiente de trabalho”, destacou.

Na ocasião, o secretário Paulo Moraes, entregou ao secretário Giordani Lima a camiseta oficial das Olimpíadas Madeirão. O momento simbólico marcou o incentivo à participação dos servidores da Semed na competição.

Após a entrega, todos os presentes participaram de uma dinâmica de integração, organizada para animar e motivar os servidores atletas, reforçando o espírito de equipe e a energia que marcará a participação da secretaria nos jogos.

A competição

As Olimpíadas Madeirão contarão com diversas modalidades esportivas, como futebol society, vôlei de praia, basquete 3x3, beach tennis, futevôlei, mini maratona, natação, tênis de mesa e sinuca, além de atividades recreativas como truco, dama, dominó e karaokê. Os servidores que se destacarem nas competições receberão medalhas e troféus, valorizando o desempenho e o espírito de equipe.

As inscrições estão abertas para servidores efetivos, comissionados e contratados da Prefeitura de Porto Velho e seguem até o dia 22 de março, por meio de formulário eletrônico encaminhado às secretarias.

Mais do que uma competição esportiva, as Olimpíadas Madeirão representam um momento de integração, valorização dos servidores e fortalecimento dos laços entre as equipes que diariamente trabalham pelo desenvolvimento da capital.

Fotos: Meiry Santos