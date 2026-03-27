“O único do mundo”, diz Zezé Di Camargo ao mostrar Corvette de R$ 2 milhões

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/03/2026 às 11h34

O cantor Zezé Di Camargo voltou a chamar atenção nas redes sociais ao anunciar a chegada de um novo carro à sua coleção: o Chevrolet Corvette Stingray 2026. O modelo, considerado um dos esportivos mais desejados do mercado, foi personalizado e tem valor estimado acima de R$ 2 milhões.

A aquisição reforça o perfil do artista, conhecido por investir em veículos de alto padrão. Segundo ele, o carro possui características exclusivas, com destaque para o interior customizado em vermelho e detalhes voltados à performance. “Recebi o exclusivo Chevrolet Corvette 26, o único do mundo”, escreveu ao apresentar o automóvel.

O esportivo é equipado com motor V8 aspirado em posição central e transmissão de dupla embreagem com oito marchas, combinação que garante desempenho elevado. De acordo com as especificações, o modelo pode atingir até 495 cavalos de potência, acelerando de 0 a 60 mph em cerca de 2,9 segundos e alcançando velocidades próximas de 194 mph em pista.

Além da potência, o veículo também aposta em tecnologia embarcada e conforto. O acabamento interno inclui materiais sofisticados, telas digitais configuráveis e recursos voltados à condução esportiva, com ajustes específicos para diferentes condições de uso, inclusive em circuitos.

Com o novo carro, Zezé Di Camargo amplia sua já conhecida coleção de automóveis de luxo, mantendo o padrão de exclusividade que costuma marcar suas aquisições.