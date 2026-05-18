“Promessa não sustenta discurso. O povo quer ver resultados”, diz Deputada Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 18/05/2026 às 13h30

“O povo quer ver resultados. Promessas vazias, não sustentam discursos. A população cobra ação concreta, que muda a vida das pessoas e faz a diferença na sociedade”. A declaração é da deputada federal Sílvia Cristina, durante a entrega de uma motoniveladora (patrol), para a Prefeitura de Presidente Médici.

O veículo foi adquirido com emenda da parlamentar, de quase R$ 800 mil. O maquinário vai ser utilizado na recuperação das estradas rurais e outros serviços, apoiando o homem do campo e permitindo o escoamento da produção e a livre circulação de veículos.

“Temos destinado recursos para todas as áreas, em todas as regiões. Beneficiando a população e sendo parceira dos municípios. Nossa identificação é com a saúde, mas cuidamos das demais áreas e fazemos um mandato municipalista”, finalizou a deputada.