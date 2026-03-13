Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/03/2026 às 13h50

O distrito de Nova Dimensão, em Nova Mamoré, sediará nos dias 14 e 15 de março a segunda etapa do Regional Norte de Motocross. A programação esportiva deve atrair pilotos de diversos municípios de Rondônia, além de famílias e admiradores da modalidade, movimentando também o comércio local durante o fim de semana.

A disputa integra o calendário esportivo organizado pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (LIMERO). Ao longo das últimas edições, a competição tem ampliado a participação de atletas e público, consolidando-se como uma das atividades esportivas que incentivam a prática do motocross e contribuem para a revelação de novos pilotos.

Durante os dois dias de evento, diferentes categorias devem entrar na pista, proporcionando ao público disputas marcadas por velocidade, técnica e manobras características da modalidade. A presença de competidores de várias regiões do estado é esperada, reforçando a importância do campeonato para o calendário esportivo regional.

Além da programação esportiva, a etapa costuma reunir moradores e visitantes em torno do evento, criando um ambiente de lazer e convivência entre as comunidades que acompanham o motocross no interior de Rondônia.