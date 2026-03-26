No BBB 26, Ana Paula diz que foi vítima de fake news após saída do SBT

Durante conversa no Big Brother Brasil 26, Ana Paula voltou a falar sobre um episódio de sua carreira fora do reality. A sister relembrou a saída do SBT, em 2021, e afirmou que foi alvo de notícias falsas envolvendo sua atuação no programa Fofocalizando.
O assunto surgiu após comentários dentro da casa, o que levou a jornalista a esclarecer a situação aos colegas. "Teve uma fake news quando eu fui demitida do SBT, que eu tinha brigado com a Flor (Fernandez), batido na maquiadora, mordido não sei quem… isso não é verdade", disse.
Na sequência, Ana Paula sugeriu que o tema foi trazido à tona de forma intencional por um participante do reality. "Ele estudou ao meu respeito", afirmou, referindo-se ao rival no jogo.
Ela também detalhou o contexto da demissão, destacando a data em que o episódio ocorreu. "Eu fui demitida no dia em que a Marília Mendonça morreu. Tem praticamente quatro anos. Ele foi pesquisar ao meu respeito. Ele e o Brigido", relatou.
Segundo a sister, as informações divulgadas à época foram posteriormente desmentidas oficialmente pela emissora. "Só deram a notícia e, em 40 anos, o SBT foi lá e desmentiu palavra por palavra da nota que tinha saído. Só que a Marília Mendonça morreu e isso ficou o dito pelo não dito. Ficou muito ruim pra mim. Tanto que uns babacas pegam e falam isso", afirmou.
Cowboy falou que Ana Paula parecia o tipo de colega de trabalho que precisa falar mal do outro pra ser promovido. Samira distorceu a história e Ana Paula já tá dizendo que Cowboy estudou a vida dela e tá falando da sua demissão do Fofocalizando. #BBB26 pic.twitter.com/R9B3zAhqQb— Poc Mágica (@itolindoo) March 25, 2026
Comentários
Seja o primeiro a comentar!