No BBB 26, Ana Paula diz que foi vítima de fake news após saída do SBT
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 26/03/2026 às 09h56
Durante conversa no Big Brother Brasil 26, Ana Paula voltou a falar sobre um episódio de sua carreira fora do reality. A sister relembrou a saída do SBT, em 2021, e afirmou que foi alvo de notícias falsas envolvendo sua atuação no programa Fofocalizando.

O assunto surgiu após comentários dentro da casa, o que levou a jornalista a esclarecer a situação aos colegas. "Teve uma fake news quando eu fui demitida do SBT, que eu tinha brigado com a Flor (Fernandez), batido na maquiadora, mordido não sei quem… isso não é verdade", disse.

Na sequência, Ana Paula sugeriu que o tema foi trazido à tona de forma intencional por um participante do reality. "Ele estudou ao meu respeito", afirmou, referindo-se ao rival no jogo.

Ela também detalhou o contexto da demissão, destacando a data em que o episódio ocorreu. "Eu fui demitida no dia em que a Marília Mendonça morreu. Tem praticamente quatro anos. Ele foi pesquisar ao meu respeito. Ele e o Brigido", relatou.

Segundo a sister, as informações divulgadas à época foram posteriormente desmentidas oficialmente pela emissora. "Só deram a notícia e, em 40 anos, o SBT foi lá e desmentiu palavra por palavra da nota que tinha saído. Só que a Marília Mendonça morreu e isso ficou o dito pelo não dito. Ficou muito ruim pra mim. Tanto que uns babacas pegam e falam isso", afirmou.

 

